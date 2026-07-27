Путин рассказал о применении долетающих за пять минут до запада Украины ракет

Путин заявил, что Россия будет совершенствовать гиперзвуковую ракету «Циркон»

Россия будет и дальше совершенствовать гиперзвуковую противокорабельную ракету «Циркон». Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с военными моряками, его слова приводит РИА Новости.

Ранее военные аналитики писали, что ракета «Циркон», которая развивает скорость до восьми чисел Маха, может за пять минут долететь до целей на западе Украины. Отмечалось, что дальность полета ракеты составляет 1000 километров.

«На крупных кораблях появляются новые средства поражения и защиты. Один "Циркон" чего стоит. Там еще работать с ним, там на точность смотреть. Но вот последнее применение показывает, что он становится все более и более точным», — рассказал президент.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук объяснил, почему российская ракета «Циркон» неуязвима для американской противоракетной обороны (ПРО) Patriot. По его словам, когда создавался Patriot, таких гиперзвуковых ракет, меняющих траектории полета, не было. Даже теперь, несмотря на модернизацию, американская система не может гоняться за постоянно меняющей маршрут российской ракетой.