Названо ключевое преимущество «Циркона»

Гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет за пять минут долететь до Львова

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которая развивает скорость до восьми чисел Маха, может за пять минут долететь до целей на западе Украины. Ключевое преимущество российской ракеты назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор допустил, что «Циркон», который изначально разрабатывали для подводных и надводных кораблей, адаптировали к наземному или воздушному старту. Дальность полета ракеты составляет 1000 километров.

«При пуске из условной Курской области этого радиуса достаточно, чтобы поражать цели на территории Львовской и Закарпатской областей Украины всего за 5 минут 27 секунд», — говорится в сообщении.

Как пишет канал, «Циркон» могут использовать для оперативного поражения мобильных целей.

Ранее в июне стало известно, что одна из противоракет комплекса Patriot ВСУ не успела настигнуть российский «Циркон» и упала.