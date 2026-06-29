Войти
Lenta.ru

Названо ключевое преимущество «Циркона»

526
0
0
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

Гиперзвуковая ракета «Циркон» сможет за пять минут долететь до Львова

Гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон», которая развивает скорость до восьми чисел Маха, может за пять минут долететь до целей на западе Украины. Ключевое преимущество российской ракеты назвал Telegram-канал «Военная хроника».

Автор допустил, что «Циркон», который изначально разрабатывали для подводных и надводных кораблей, адаптировали к наземному или воздушному старту. Дальность полета ракеты составляет 1000 километров.

«При пуске из условной Курской области этого радиуса достаточно, чтобы поражать цели на территории Львовской и Закарпатской областей Украины всего за 5 минут 27 секунд», — говорится в сообщении.

Как пишет канал, «Циркон» могут использовать для оперативного поражения мобильных целей.

Ранее в июне стало известно, что одна из противоракет комплекса Patriot ВСУ не успела настигнуть российский «Циркон» и упала.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Циркон-С 3М22
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 19:06
  • 16209
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"
  • 29.06 13:57
  • 1
Новейшие БПЛА «Герань Сикер» легко обходят ПВО ВСУ и поражают защищённые цели
  • 29.06 13:42
  • 1
Российские авиационные двигатели ПД-8 запущены в серийное производство
  • 29.06 13:28
  • 1
Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа
  • 29.06 09:06
  • 1
Российский атомный крейсер типа "Киров" и американский эскадренный миноносец Zumwalt: какой из кораблей лучше? (Military Watch Magazine, США)
  • 29.06 05:21
  • 0
Комментарий к "Немецкая армия готовится к тому, что еще недавно было немыслимо: к войне с Россией (19FortyFive, США)"
  • 29.06 03:53
  • 0
Комментарий к "Зеленский пообещал за 40 дней вывести Россию из конфликта. Что это значит?"
  • 29.06 01:45
  • 1
Спущен на воду головной чилийский многоцелевой десантный корабль-док Magallanes
  • 28.06 22:22
  • 0
Комментарий к "Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»"
  • 28.06 21:46
  • 1
Один небезинтересный исторический документ - письмо главы русской фашистской партии в Харбине Сталину (конец августа 1945 г.)
  • 28.06 20:13
  • 2
Охотникам на украинские беспилотники требуется прикрытие
  • 28.06 19:39
  • 1
Российский «Адмирал Нахимов» превзошел американский «Зумвальт»
  • 28.06 13:10
  • 2
В США удивились «беспрецедентному событию» ВКС России