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Неуязвимость российского «Циркона» против американского Patriot объяснили

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Фото: Kuba Stezycki / Reuters
Фото: Kuba Stezycki / Reuters.

Полковник Матвийчук: Patriot не успевает среагировать на изменение траектории «Цирконов»

Когда создавались системы противоракетной обороны (ПРО) Patriot, таких гиперзвуковых ракет, как «Циркон», не было, рассказал полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим комментарием он поделился с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что на Украине ракета системы ПРО Patriot американского производства не успела настигнуть российскую гиперзвуковую ракету «Циркон» и упала.

«Когда создавался Patriot, таких гиперзвуковых ракет, меняющих траектории полета, не было. Это было мощное объектовое ПВО, которое было направлено на сбитие баллистических ракет, траекторию которых можно просчитать, особенно нисходящий вид траектории падения на объект», — объяснил Матвийчук.

По словам эксперта, несмотря на модернизацию, ракета Patriot не может гоняться за постоянно меняющимися ракетами.

«Там произошли некоторые модернизации, сегодня уже третья модернизация, немножко доработали, но ракета не может ввиду своей инертности гоняться за постоянно меняющимися ракетами. Она не способна [на это], так как конструкторы такой способности в нее не заложили», — отметил Матвийчук.

Атаки «Цирконов» и «Кинжалов» показывают неспособность Patriot среагировать на изменения траектории ракет. Зачастую ракеты Patriot врезаются в гражданские объекты на Украине, подчеркнул эксперт.

«Атаки, которые происходят на Киев с помощью наших "Цирконов" и "Кинжалов", показывают, что Patriot, как правило, промахиваются и не успевают среагировать на изменение траектории ракеты. Очень часто эти Patriot просто врезаются в гражданские дома. Потом Украина орет о том, что якобы мы били по территории Киева по гражданским объектам, хотя это известные Patriot, которые не могут выполнить свою задачу», — добавил Матвийчук.

Ранее сообщалось, что в ночь на 15 июня по Киеву был нанесен массированный удар. По подсчетам, в атаке были задействованы около 480 ударных дронов, примерно 28 крылатых ракет воздушного базирования Х-101 и не менее 7 гиперзвуковых «Цирконов».

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Х-101
Циркон-С 3М22
Проекты
ГЗЛА
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