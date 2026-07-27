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На Западе назвали задачу «Адмирала Нахимова» в войне России с НАТО

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Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости
Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости.

MWM: В возможной войне с НАТО ТАРКР «Адмирал Нахимов» будет защищать базы с АПЛ России

В возможной войне с НАТО тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» будет защищать северные базы с атомными подводными лодками (АПЛ) Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом пишет Military Watch Magazine (MWM).

«Учитывая, что в случае полномасштабной войны первоочередной задачей для западных операций является уничтожение российского флота подводных лодок с баллистическими ракетами, "Адмирал Нахимов" потенциально может стать одним из главных препятствий для таких операций», — считает западный журнал.

Издание отмечает, что атомная силовая установка позволяет ТАРКР длительное время находиться в море, сопровождая российские АПЛ, а его система противовоздушной обороны (ПВО) — контролировать воздушное пространство в районах проведения российскими АПЛ операций.

Ранее журнал заметил, что «Адмирал Нахимов» вернулся в порт Северодвинска после масштабных ходовых испытаний в море, что указывает на дальнейший прогресс в долгожданном возвращении корабля в строй.

Также в июле американское издание SlashGear заметило, что тяжелый атомный ракетный крейсер после возвращения в строй будет обеспечивать безопасность атомных подводных лодок с ядерными ракетами.

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Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
Проекты
NATO
Ядерный щит
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