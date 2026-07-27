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На Западе отметили прогресс российского «Адмирала Нахимова»

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Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин / РИА Новости.

MWM: Крейсер «Адмирал Нахимов» вернулся в Северодвинск, что указывает на прогресс

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов» вернулся в порт Северодвинска после масштабных ходовых испытаний в море, что указывает на дальнейший прогресс в долгожданном возвращении корабля в строй. Об этом рассказывает Military Watch Magazine (MWM).

«Этот боевой корабль, являющийся самым большим и наиболее вооруженным надводным боевым кораблем в мире, более десяти лет проходил комплексную модернизацию, призванную превратить его в самый боеспособный корабль российского флота», — говорится в публикации западного военно-аналитического журнала.

Там отмечают, что прошедшие морские ходовые «испытания включали оценку бортовых систем после установки значительного количества нового вооружения, датчиков, модернизации силовой установки и оборудования управления боем. Возвращение в порт позволит инженерам и военно-морским специалистам проанализировать результаты перед переходом корабля к последующим этапам испытаний».

Ранее американское издание 19FortyFive рассказало, что тяжелый атомный ракетный крейсер после модернизации можно считать совершенно новым кораблем.

В июне MWM написал, что «Адмирал Нахимов» может обогнать все крупные корабли Военно-морских сил США.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Адмирал Нахимов
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