В США рассказали о стратегической миссии «Адмирала Нахимова»

SlashGear: «Адмирал Нахимов» обеспечит безопасность подлодок с ядерными ракетами

Тяжелый атомный ракетный крейсер (ТАРКР) «Адмирал Нахимов» после возвращения в строй будет обеспечивать безопасность атомных подводных лодок с ядерными ракетами. О стратегической миссии корабля рассказало американское издание SlashGear.

Отмечается, что ТАРКР возглавит Северный флот России, который, в частности, обеспечивает безопасность подлодок с баллистическими ракетами.

«Корабль, обладающий скоростью "Адмирала Нахимова", практически неограниченной дальностью хода, а также возможностями противовоздушной и противокорабельной обороны дальнего действия, призван усилить эту оборону», — говорится в материале.

В июне издание Military Watch Magazine писало, что «Адмирал Нахимов» может обогнать все крупные корабли Военно-морских сил США. Тяжелый крейсер развивает скорость около 59 километров в час.

В том же месяце обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери заявил, что после модернизации российский ТАРКР можно считать совершенно новым кораблем. «Адмирал Кузнецов» сможет нести современные ракеты «Калибр» и «Циркон».