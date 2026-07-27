Войти
Lenta.ru

Армия США закупит устаревшие перехватчики Patriot

148
0
0
Фото: Osman Orsal / Reuters
Фото: Osman Orsal / Reuters.

TWZ: Армия США закупится устаревшими перехватчиками PAC-2 Patriot

Армия США закупится устаревшими перехватчиками Patriot Advanced Capability 1 (PAC-1) зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Об этом пишет TWZ.

По данным портала, Пентагон впервые за последние 30 лет вернулся к закупкам PAC-2, несмотря на то, что имеются более современные перехватчики PAC-3. Новый заказ на устаревающие ракеты связан с дефицитом боеприпасов для ЗРК Patriot, который испытывают пользователи по всем миру.

Ранее портал заметил, что дешевизна новых ракет PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), недавно представленных компанией Lockheed Martin, может быть обусловлена их меньшей маневренностью.

В июле Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 26.07 23:35
  • 1
Беспилотная преграда
  • 26.07 22:11
  • 0
Комментарий к "Маркс предсказал современный мир... но ошибся в самом важном"
  • 26.07 20:09
  • 0
Комментарий к "Физический предел познания существует. И мы уже близки к нему?"
  • 26.07 05:49
  • 1
Комментарий к "Ваш взгляд буквально управляет материей: почему кот Шрёдингера до сих пор ставит физиков в тупик"
  • 26.07 04:53
  • 0
Комментарий к "Экономический подъем Российской империи в 1913 году и причины ее краха"
  • 25.07 21:07
  • 4
Индонезия захотела построить космодром совместно с Россией
  • 25.07 18:59
  • 2
ТОС из рукава: в войсках создан тяжелый огнеметный спецназ
  • 25.07 11:16
  • 1
Лавров указал США реальный путь завершения конфликта на Украине
  • 25.07 06:37
  • 0
Комментарий к "Броня России. «Чёрный орёл», одна из лучших модификаций Т-80, 1989"
  • 25.07 04:54
  • 0
Комментарий к "Советская 5В55 станет основой европейской системы ПВО"
  • 25.07 02:04
  • 3
Комментарий к "Математика и Бог: почему точные науки ведут к вере, а не от неё"
  • 25.07 00:16
  • 16338
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.07 00:00
  • 0
Комментарий к "Что, если... сознание — не побочный эффект мозга, а фундаментальная сила физики?"
  • 24.07 23:04
  • 0
Комментарий к "В Польше заявили о создании сильнейшей армии в Европе"
  • 24.07 20:52
  • 0
Комментарий к "Почему наука не может описать мир без человека: феноменологический взгляд на физику"