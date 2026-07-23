Назван главный недостаток дешевого Patriot

TWZ: Дешевизна новых ракет PAC-3 ACE обусловлена их меньшей маневренностью

Дешевизна новых ракет PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE), недавно представленных компанией Lockheed Martin, может быть обусловлена их меньшей маневренностью. Об этом пишет TWZ.

Издание отмечает, что стоимость одной ракеты PAC-3 ACE может составлять 2,5 миллиона долларов, причем она будет способна, как и предыдущая версия — PAC-3 Missile Segment Enhancement (MSE), сбивать баллистические ракеты малой дальности.

«В сочетании со значительно меньшей стоимостью, новая ракета будет обладать более ограниченным набором возможностей, чем MSE. Это может включать меньшую дальность, меньшую высоту и сниженную способность поражать самые современные угрозы, с которыми сталкиваются батареи Patriot», — говорится в публикации.

Там отмечается, что на рендерах новой ракеты, опубликованных Lockheed Martin, отсутствует кольцо из небольших двигателей в передней части боеприпаса, которое обеспечивает ему повышенную маневренность. «Отказ именно от этой функции может снизить стоимость в обмен на улучшенные возможности», — допускает портал.

Отмечается, что «использование менее совершенной системы наведения также весьма вероятно».

Ранее Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.