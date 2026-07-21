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США создали дешевый Patriot

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Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters
Фото: Kacper Pempel / File Photo / Reuters.

Корпорация Lockheed Martin представила дешевую ракету Patriot — PAC-3 ACE

Lockheed Martin представила дешевую и простую в производстве ракету зенитного комплекса Patriot — PAC-3 Adapted Capability Effector (ACE). Об этом американская военно-промышленная корпорация сообщила на своем официальном сайте в понедельник, 20 июля.

Стоимость нового перехватчика будет в два раза меньше, чем версия PAC-3 MSE, то есть менее двух миллионов долларов за ракету.

Как сообщает агентство Reuters, серийное производство новых противоракет планируется запустить в течение ближайших трех лет.

Ранее портал TWZ отмечал, что производство ракет комплексов Patriot на Украине в лучшем случае запустят через очень много месяцев.

Также в июле президент США Дональд Трамп захотел выдать Украине лицензии на производство ракет Patriot.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Lockheed-Martin
Персоны
Трамп Дональд
1 комментарий
№1
21.07.2026 03:43
Одна бабушка  сказала что  Трамп выдаст лицензию.
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