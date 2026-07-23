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В Новосибирске запустили серийное производство пропеллеров для БПЛА самолетного типа

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Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

«Спектр»: Запущено серийное производство пропеллеров для БПЛА самолетного типа

В Новосибирске запустили серийное производство пропеллеров для беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа. Об этом со ссылкой на исполнительного директора конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрея Братенькова сообщает ТАСС.

По его словам, налажен серийный выпуск пропеллеров 14 на 10 дюймов для БПЛА, включая аппараты линейки «Молния», изготовленных из российского стеклонаполненного пластика. «Производственные мощности позволяют выпускать 50 тысяч пропеллеров ежемесячно, максимальная пиковая производительность — до полумиллиона экземпляров в месяц», — сказал руководитель.

Братеньков заметил, что изделия уже начали поступать в российские подразделения.

Ранее агентство сообщило, что специалисты опытно-конструкторского бюро «Альфа» разработали беспилотник с оптоволоконной связью, который является аналогом дрона самолетного типа «Молния».

В марте Братеньков сообщил, что октокоптер «Воробей-10», предназначенный для доставки грузов и сброса термобарических боеприпасов, апробируют в зоне специальной военной операции.

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Проекты
БПЛА
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