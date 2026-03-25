Российский «Воробей-10» с термобарическими боеприпасами направят в зону СВО

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
КБ «Спектр»: Октокоптер «Воробей-10» апробируют в зоне СВО

Октокоптер «Воробей-10», предназначенный для доставки грузов и сброса термобарических боеприпасов, апробируют в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом ТАСС рассказал исполнительный директор конструкторского бюро (КБ) «Спектр» Андрей Братеньков.

По его словам, дрон «Воробей-10» использует бесколлекторные моторы 3115 -900kv производства компании «Горный-ЦОТ». Это полноценный октокоптер, летающий на восьми моторах. «Соответственно, если один двигатель будет выведен из строя, то беспилотник все равно продолжит лететь», — сказал руководитель.

Братеньков добавил, что «в ближайшее время дрон будет направлен на боевую апробацию в зону СВО».

Дальность полета беспилотника — около 15 километров, переносимая нагрузка — до 10 килограммов.

Ранее руководитель рассказал, что в Новосибирске стартовало серийное производство беспилотника-бомбардировщика «Воробей-15».

В сентябре конструктор сообщил, что КБ «Спектр» создало FPV-беспилотник «Воробей», предназначенный для поражения бронированной техники.

