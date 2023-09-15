Войти
Lenta.ru

В России создали беспилотник «Воробей» для поражения бронетехники

471
0
+1
Источник изображения: Станислав Красильников/ ТАСС, архив

Российское конструкторское бюро (КБ) «Спектр» создало FPV-беспилотник «Воробей», предназначенный для поражения бронированной техники. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор КБ Андрей Братеньков.

По его словам, 1,3-килограммовый дрон, оснащенный 0,5-килограммовым кумулятивным боеприпасом, успешно испытан в зоне специальной военной операции (СВО). Руководитель КБ добавил, что беспилотник позволяет пробивать броню толщиной до 200 миллиметров и имеет дальность полета до пяти километров.

Одним из преимуществ дрона Братеньков назвал его низкую стоимость, составляющую около 150 тысяч рублей.

По мнению руководителя, «Воробей» можно рассматривать как мини-«Ланцет». «Дрон отличается небольшими размерами, его длина составляет около 9 дюймов. "Ланцет" пешим ходом на передовую не потащишь, а дронов "Воробей" можно унести на себе штук 10, не особо напрягаясь, и эффективность от этого намного больше», — уточнил специалист.

В августе первый замглавы госкорпорации «Ростех» Владимир Артяков рассказал о планах кратного увеличения дронов-камикадзе «Ланцет».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Ростех
Персоны
Артяков Владимир
Проекты
БПЛА
Похожие новости
10.05.2023
Проверено Великой Отечественной: что из опыта войны пригодилось в ходе спецоперации
20.12.2022
Ростех: Россия превзошла Украину по применению дронов-камикадзе на линии соприкосновения
16.08.2022
В парке "Патриот" открывается форум "Армия-2022"
09.08.2022
На форуме "Армия" впервые покажут возможности роботизированной БМП-3 с боевым модулем
09.08.2022
Ростех представит на "Армии-2022" более 1000 образцов оружия и военной техники
19.06.2013
Будущее за беспилотниками
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.09 10:40
  • 55217
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 15.09 09:56
  • 1
Минобороны Британии поставило украинской армии тяжелые транспортные дроны Malloy T-400
  • 15.09 09:22
  • 4
Украина получит два 35-мм зенитных артиллерийских комплекса Rheinmetall Skynex
  • 15.09 08:55
  • 445
Международные расчеты, минуя доллар, по странам
  • 15.09 07:10
  • 1
«Ростех» планирует создать процессор «Эльбрус-Б» на 60-нм техпроцессе
  • 15.09 05:18
  • 24
В России раскрыли главные боевые преимущества истребителя Су-34
  • 14.09 19:03
  • 2638
Как насчёт юмористического раздела?
  • 14.09 18:30
  • 1
Госдеп США сообщил о «работе над урегулированием» конфликта Армении и Азербайджана
  • 14.09 14:28
  • 0
Польский наемник Петр Миткевич от первого лица о войне на Украине
  • 14.09 10:34
  • 25
КТРВ впервые продемонстрирует на "Армии" авиационную крылатую ракету нового поколения X-69
  • 14.09 10:09
  • 2
В зоне СВО начали применять обеспечивающий преимущество над ВСУ ретранслятор "Облачко"
  • 13.09 20:07
  • 19
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 13.09 19:26
  • 2
Путин заявил, что оружие на новых физических принципах перспективно
  • 13.09 19:03
  • 55
Названа особенность новой лунной миссии России
  • 13.09 16:18
  • 0
Все тайное когда-нибудь становится явным