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В России разработали проводной аналог «Молнии»

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

ОКБ «Альфа» разработало аналог дрона «Молния» с оптоволоконной связью

Специалисты опытно-конструкторского бюро (ОКБ) «Альфа» разработали беспилотник с оптоволоконной связью, который является аналогом дрона самолетного типа «Молния». Об этом сообщает ТАСС.

«Это крыло на оптоволокне, работающее на расстоянии до 50 километров, которое может стать усовершенствованным аналогом "Молнии". Уникальность этого изделия состоит в том, что на сегодняшний день в Российской Федерации нет беспилотника самолетного типа, работающего на оптоволокне», — сказал главный технический специалист ОКБ.

Он подчеркнул, что конструкторам удалось сохранить достаточную грузоподъемность проводного аппарата. Беспилотник может нести до 6,5-8 килограммов полезной нагрузки.

По словам представителя ОКБ, в разработке находятся три аппарата. Два беспилотника после тестов передадут в войска для испытаний в боевых условиях.

Ранее в июле в зоне проведения специальной военной операции заметили новую модификацию дрона-камикадзе «Молния». Дальность аппарата оценивают в сто километров.

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Страны
Россия
Проекты
БПЛА
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