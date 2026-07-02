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В зоне СВО заметили новую «Молнию»

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Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

В зоне СВО заметили новый дрон «Молния» с дальностью 100 километров

Новую модификацию российского дрона-камикадзе «Молния» заметили в зоне проведения специальной военной операции (СВО). На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На изображениях можно заметить двухмоторный FPV-беспилотник неизвестной модели. Хвостовая часть фюзеляжа аппарата отличается от детали серийных «Молний-2». В качестве боевой части используют противотанковую мину ТМ-62. Характеристики и официальное название аппарата неизвестны.

Противник допускает, что дальность полета обновленного беспилотника составляет около ста километров.

В июне стало известно, что разведывательный дрон «Молния-Р» получил камеру с 120-кратным зумом. Аппарат самолетного типа построили на базе ударной «Молнии-2». «Молнии-Р» с длительностью полета 40 минут используют для работы в ближнем тылу противника.

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