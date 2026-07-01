Войти
Lenta.ru

Российская «Молния» получила камеру с 120-кратным зумом

346
0
0
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

Российский разведывательный дрон «Молния-Р» получил камеру с 120-кратным зумом

Разведывательный беспилотник самолетного типа «Молния-Р», который создали на основе ударного дрона «Молния-2», получил камеру с 120-кратным зумом. Об этом пишет «Красная звезда».

Старший оператор расчета беспилотника группировки российских войск «Центр» с позывным Шустрый отметил, что «Молния-Р» позволяет различить объекты с высоты нескольких километров. Длительность полета разведывательного дрона составляет 40 минут, а взлетная масса — около 12 килограммов. Отмечается, что «Молния-Р» несет две батареи, которые обеспечивают хорошую автономность. Еще одним отличием дрона-разведчика стали лыжи для посадки.

«Тяжелые "Орланы" летают глубоко в тыл противника. Коптеры типа Mavic работают непосредственно на переднем крае. "Молния-Р" занимает важнейшую золотую середину, обеспечивая контроль над ближним тылом противника», — сказал Шустрый.

Ранее в июне разработчик сообщил, что дрон-перехватчик «Молния-ПВО» зарекомендовал себя как эффективное средство против беспилотников противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.07 10:21
  • 16220
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.07 07:32
  • 0
Комментарий к "Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)"
  • 01.07 05:08
  • 1
Новейший украинский ЗРК «Риф» разместили на шасси советского ЗРК «Стрела-10»
  • 01.07 02:50
  • 1
«Политический вопрос»: почему Турция хочет продать российские С-400 Южной Корее?
  • 01.07 02:31
  • 1
Украина как краеугольный камень новой европейской стратегии (The National Interest, США)
  • 01.07 00:22
  • 2
Комментарий к "В России предложен новый способ борьбы с авианосцами США"
  • 30.06 23:56
  • 1
Британия отказалась от новых эсминцев в пользу гибридных кораблей с БЛА
  • 30.06 23:21
  • 0
Комментарий к "НАТО под давлением, Европе предстоит крупнейшее перевооружение в истории (El Pais, Испания)"
  • 30.06 23:06
  • 1
Зачем России новое танковое училище в эпоху БПЛА
  • 30.06 22:57
  • 1
В США оценили воздушный компонент ядерной триады России
  • 30.06 18:38
  • 3
В Госдуме предложили приравнять к госизмене коррупцию в военной сфере
  • 30.06 18:14
  • 1
ОСК создаст собственный дивизион двигателестроения
  • 30.06 11:32
  • 1
Комментарий к "Украина предложила воевать только в четырех регионах. Почему Россия на это не пойдет?"
  • 29.06 19:33
  • 0
Комментарий к "Для войны с Россией. На создании какого оружия сосредоточилась Европа"
  • 29.06 18:35
  • 2
Комментарий к "Россия задействовала свои самые тяжелые и быстрые истребители-перехватчики для стратегических задач в Арктике. Насколько эффективен МиГ-31БМ? (Military Watch Magazine, США)"