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Разработчик заявил об эффективности перехватчика «Молния-ПВО»

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Разработчик заявил об эффективности дрона-перехватчика «Молния-ПВО» против БПЛА

Дроны-перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО» зарекомендовали себя как эффективное средство против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Об этом заявила компания-разработчик, передает ТАСС.

«Некоторое время назад на СВО стали применять противодроновую "Молнию-ПВО". Аппараты показали себя эффективными против низколетящих целей, среди пораженных ею беспилотников противника в том числе такие аппараты, как БПЛА "Лютый"», — сказал собеседник агентства на полях выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026».

Он добавил, что также разработчики создали инженерную версию «Молния-И» и аппарат большой грузоподъемности «Молния-13». Беспилотник может нести до 13 килограммов полезной нагрузки.

Ранее в июне стало известно, что «Молнии-ПВО» начали массово поставлять в войска. FPV-дрон самолетного типа в два раза меньше ударной «Молнии». Беспилотник несет около килограмма полезной нагрузки.

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Страны
Белоруссия
Проекты
БПЛА
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