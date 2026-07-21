Российский «ответ Starlink» запустил вторую партию спутников

Российская компания «Бюро 1440» запустила вторую партию спутников «Рассвет»

Российская компания «Бюро 1440» запустила вторую партию спутников группировки «Рассвет». Об этом оператор сообщил в Telegram.

По данным компании, космические аппараты успешно отделились от носителя и вышли на связь с Центром управления полетами. «После завершения проверок и ввода в эксплуатацию подсистем спутники начнут переход на целевую орбиту для оказания сервиса связи», — говорится в публикации.

В июне газета «Коммерсантъ» со ссылкой на сайты для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org сообщила, что группировка «Рассвет», которая должна стать российским ответом Starlink, лишилась одного из 16 серийных спутников.

В марте компания «Бюро 1440» запустила первые 16 серийных одноименных спутников группировки.