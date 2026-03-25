«Бюро 1440» запустило первые российские «спутники Starlink»

254
0
+1
Кадр: Telegram-канал «БЮРО 1440».

Российская компания «Бюро 1440» запустила первые 16 одноименных спутников

Компания «Бюро 1440» запустила первые 16 одноименных спутников, которые считаются российским ответом Starlink. Об этом компания сообщила в Telegram.

Запуск космических аппаратов состоялся вчера, 23 марта, в 20:24 московского времени. На опорной орбите спутники отделились от носителя и были приняты на управление Центром управления полетов (ЦУП) компании. «На очереди — проверка бортовых систем и движение на целевую орбиту», — говорится в публикации.

Как пишет портал NSF, космические аппараты выведены ракетой «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат-M», стартовавшей с космодрома Плесецк.

В январе газета «Ъ» со ссылкой на два источника на космическом рынке заметила, что запуск первых российских спутников широкополосного интернет-доступа «Рассвет» перенесли из-за того, что не удалось вовремя произвести нужное количество аппаратов.

В ноябре глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявил, что российская компания «Бюро 1440» запустит низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет независимым ответом американским терминалам Starlink.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Фрегат РБ
Проекты
Плесецк
Союз-2 РН
  • Обсуждаемое
  • 25.03 08:39
  • 15087
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 25.03 01:40
  • 1
Reuters: Китай картографирует подводный рельеф трёх океанов в военных целях
  • 25.03 01:31
  • 1
Обман США Израилем теперь выдают за ошибку
  • 24.03 21:00
  • 798
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 24.03 19:34
  • 4
Нужна ли России морская авиация, и, если да, то какая?
  • 24.03 11:46
  • 1
Трамп неожиданно заявил, что армия США временно прекращает атаковать Иран
  • 23.03 22:40
  • 0
Комментарий к "Почему Россия не может создать конкурентоспособный автомобиль, но производит лучшие в мире истребители?"
  • 23.03 21:06
  • 0
Комментарий к "Пехота ВСУ меняет свою тактику"
  • 23.03 14:38
  • 26
Мультизадачная гиперзвуковая БРСД на "стэлс" платформах, как условие неядерного сдерживания
  • 23.03 04:35
  • 1
Пехота ВСУ меняет свою тактику
  • 23.03 04:14
  • 3
ЦАМТО: союзники США заняли выжидательную позицию после призыва Трампа отправить корабли в Персидский залив
  • 23.03 01:59
  • 1
Бортников заявил о способности России привести в чувства спецслужбы Украины
  • 23.03 01:47
  • 1
Комментарий к "Главком ВМФ: заменим все устаревшие многоцелевые АПЛ на современные "Ясени""
  • 22.03 20:12
  • 0
Комментарий к "Путин: российские оборонные наработки еще пригодятся"
  • 21.03 22:34
  • 0
Комментарий к "Названы российские подлодки 2050-х"