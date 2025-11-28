В Госдуме заявили о запуске «ответа» американскому Starlink

Депутат Боярский: РФ запустит «Рассвет» в качестве суверенного ответа Starlink

Россия запустит низкоорбитальную спутниковую руппировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет суверенным ответом американским терминалам Starlink. После запуска появится возможность делиться доступом к технологии с союзниками, об этом заявил в разговоре с ТАСС глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

«Это действительно наш суверенный ответ Starlink, которым занимается "Бюро 1440"», — подтвердил парламентарий. Он добавил, что сначала важно запустить проект на территории РФ, чтобы он стал доступен «не просто с точки зрения технического покрытия, а с точки зрения в том числе и стоимости применения для конечного потребителя».

«Рассвет» сможет покрыть сигналом всю территорию страны, отметил Боярский, что станет качественным скачком в распространении необходимых сигналов. «Наши необъятные просторы диктуют очень высокие издержки для доставки сигнала в отдаленные места для небольшого количества людей», — пояснил он.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что группировка «Рассвет» будет способна «обеспечивать широкополосный доступ в любой точке страны и мира».