«Ъ»: Запуск первых российских спутников ШПД-доступа перенесли

Запуск первых российских спутников широкополосного доступа (ШПД-доступа) в интернет перенесли, пишет «Ъ» со ссылкой на два источника на космическом рынке.

По данным издания, перенос запуска 16 спутников компании «Бюро 1440» с 2025-го на 2026 год связан с тем, что не удалось вовремя произвести нужное количество аппаратов.

В декабре ТАСС сообщил, что глава Росавиации Дмитрий Ядров взаимодействует с компанией «Бюро 1440» по вопросу оснащения российских самолетов оборудованием для предоставления доступа в интернет.

В ноябре глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что российская компания «Бюро 1440» запустит низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет суверенным ответом американским терминалам Starlink.