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Российский «ответ Starlink» потерял новый спутник

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Архивное фото. Фото: Maleo / Shutterstock / Fotodom
Архивное фото. Фото: Maleo / Shutterstock / Fotodom.

«Ъ»: Группировка «Рассвет» лишилась одного из 16 серийных спутников

Российская группировка «Рассвет», которая должна стать российским «ответом Starlink», лишилась одного из 16 серийных спутников. Об этом со ссылкой на сайты для мониторинга космических аппаратов n2yo.com и celestrak.org сообщает «Коммерсант» («Ъ»).

Газете в российской компании «Бюро 1440» заявили, что в настоящее время на околоземной орбите находится 21 спутник — 6 экспериментальных аппаратов «Рассвет-1» и «Рассвет-2» и 15 спутников первого пакетного запуска.

Издание напоминает, что 23 марта 2026 года были запущены первые 16 серийных спутников «Рассвет».

В мае Telegram-канал «Военная хроника» отмечал, что российская компания «Бюро-1440», которая развертывает группировку «Рассвет» — ответ на американские спутники SpaceX Starlink, могла запатентовать наземный абонентский терминал AT-3.

В ноябре 2025 года глава комитета Госдумы по информационной политике Сергей Боярский заявлял, что российская компания «Бюро 1440» запустит низкоорбитальную спутниковую группировку для широкополосной спутниковой связи «Рассвет», которая станет независимым ответом американским терминалам Starlink.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Компании
SpaceX
2 комментария
№1
10.06.2026 06:35
Жаль, первая потеря всего через три месяца. Интересна причина.
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№2
10.06.2026 08:45
Цитата, MAX
"Индия приостановила выдачу разрешений в стране на Starlink из-за потенциальной угрозы нацбезопасности. Нью-Дели обеспокоены вопросом о возможности контролировать американского оператора в условиях геополитической напряженности" - Bloomberg...

Логичное решение. Я думаю, то Индия будет не последней страной, которая это сделает. После событий в Иране все оценили насколько это серьезная дыра в вопросе национальной безопасности.

Правда не факт, что ее можно будет закрыть. Для этого надо дать своему населению альтернативу. А у Индии такой нет даже в первом приближении.

Кстати, пошла информация, что на днях РН "Союз-2" выведет на орбиту очередную (вторую) партию из 16 спутников системы "Рассвет" (российский аналог Starlink от "Бюро 1440").
https://web.max.ru/-68088031914630
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