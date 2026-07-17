Войти
Lenta.ru

В России создали двухрежимный БЭК на подводных крыльях

566
0
+2
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости
Фото: Андрей Станавов / РИА Новости.

«Известия»: В России создали двухрежимный безэкипажный катер на подводных крыльях

В России создали двухрежимный безэкипажный катер (БЭК) на подводных крыльях. Об этом газете «Известия» рассказал директор по стратегии Научно-производственного предприятия (НПП) «ЭЛВО» Сергей Тараканов.

По словам собеседника, на малой скорости БЭК идет как обычное судно, а после разгона — на скорости от 30 до 90 километров в час — выходит на раскладываемых подводных крыльях. Длина изготовляемого из алюминиевого сплава изделия — 11 метров, грузоподъемность — до 1,3 тонны.

«На дворе 2026 год, современные вычислительные мощности и датчики позволяют в реальном времени корректировать положение судна на крыльях в пространстве», — сказал Тараканов.

Главным достоинством нового БЭКа военный эксперт Дмитрий Болтенков счел его высокую скорость. По словам его коллеги Юрия Лямина, изделие станет сложной целью для поражения силами противника.

Ранее издание TWZ заметило, что первое применение БЭКов против Ирана указывает на попытку США наверстать упущенный опыт современной войны.

В июне представитель концерна «Калашников» по итогам международного военно-морского салона «Флот — 2026» сообщил, что российские скоростные транспортно-десантные катера БК-16Э успешно применили в Африке против террористических формирований.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 17.07 09:58
  • 1
«Кто командир дивизии – ты или я?» Чем грозит частая смена министров обороны на Украине
  • 16.07 21:38
  • 0
Комментарий к "Шерман в РККА: как надёжный танк стал заложником плохой системы"
  • 16.07 20:30
  • 0
Комментарий к "Снова «Трудно быть богом». Как новый сериал обойдется с книгой Стругацких"
  • 16.07 19:58
  • 1
Комментарий к "Почему советский сериал 1980 года «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» один из лучших экранизированных произведений Артура Конан Дойля?"
  • 16.07 18:15
  • 0
Комментарий к "«Нет аналогов в мире». Почему лучший автомат заряжания для танков не ставят на Т-90М?"
  • 16.07 17:02
  • 0
Комментарий к "Советские асы сбили 45 самолётов США, потеряв один. Поражение которое Америка не может забыть"
  • 16.07 11:40
  • 16303
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 16.07 06:56
  • 0
Комментарий к "Почему православная вера в Российской империи держалась исключительно на штыках"
  • 16.07 06:12
  • 0
Пояснения к "А если сравнить некоторые войны"
  • 16.07 01:47
  • 2
Пентагон впервые за 20 лет скрыл отчет о недостатках истребителей F-35
  • 15.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Снарядный голод, которого не было: величайшая мистификация Первой мировой"
  • 15.07 13:40
  • 1
На Западе оценили планы ударов украинской FP-9 по Москве и Санкт-Петербургу
  • 15.07 13:27
  • 1
Российский УТС Spectra Tango впервые взлетел с отечественным двигателем
  • 14.07 22:55
  • 0
Комментарий к "Сословный строй сталинского социализма. Как Ельцин и рабочий класс разрушили СССР."
  • 14.07 20:36
  • 0
О советских ОБТ