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Российские БК-16Э успешно применили в Африке

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Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia
Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikimedia.

«Калашников»: Скоростные транспортно-десантные катера БК-16Э успешно применили в Африке

Российские скоростные транспортно-десантные катера БК-16Э успешно применили в Африке против террористических формирований. Об этом ТАСС по итогам Международного военно-морского салона (МВМС) «Флот-2026» сообщил представитель концерна «Калашников».

По словам собеседника, компания фиксирует обращения, указывающие на эффективность применения БК-16Э. «Они скоростные, достаточно вооружены для такого рода задач и неприхотливы в использовании. Это все те характеристики, которые эффективны при борьбе с пиратами и морскими террористами», — сказал представитель.

В июне концерн заявил, что «Калашников» представит транспортно-десантный катер БК-16 в ходе МВМС «Флот-2026».

В августе 2024 года гендиректор «Рыбинской верфи» Семен Данилин сообщил, что российские лодки БК-10 и катера БК-16 эффективно борются с украинскими надводными дронами — безэкипажными катерами (БЭК) — в Черном море.

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