Крылатое поражение: в России разработали безэкипажный катер нового поколения

Он сможет развивать скорость до 90 км/ч, нести больше тонны груза и маневрировать на мелководье

В России разработали безэкипажный катер на подводных крыльях нового поколения. Его ключевая особенность — сочетание двух режимов движения. На малой скорости аппарат идет как обычное судно, а после разгона выходит на подводные крылья, что значительно снижает сопротивление воды и позволяет развивать скорость до 90 км/ч без потери грузоподъемности. В отличие от советских «Метеоров» и других судов на подводных крыльях прежних поколений, новая разработка оснащена механизмом складывания крыльев. Это позволяет катеру свободно маневрировать на мелководье и швартоваться у обычных причалов. Как рассказали «Известиям» разработчики, сейчас завершается проектирование аппарата и строится первый полноразмерный образец.

Наследие Алексеева в цифровую эпоху

Новый беспилотник создан для быстрой доставки грузов, исследований, мониторинга и патрулирования.

В отличие от классических советских судов на подводных крыльях, созданных под руководством конструктора Ростислава Алексеева, где геометрия крыльев оставалась неизменной, российская разработка получила адаптивную систему управления. У традиционных судов широкие неподвижные крылья выступают за габариты корпуса, что осложняет швартовку и эксплуатацию на мелководье. В проекте «Кольской верфи» и НПП «ЭЛВО» эта проблема решена за счет механизма складывания крыльев.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Еще одно отличие новой разработки — повышенная маневренность. Классические суда на подводных крыльях рассчитаны прежде всего на движение по прямой, тогда как беспилотному катеру необходимо быстро менять курс при обнаружении препятствий или других опасных объектов.

По словам разработчиков, положение подводных крыльев в режиме реального времени корректирует бортовая система управления. Это позволяет аппарату выполнять резкие маневры даже на высокой скорости. Кроме того, конструкцией предусмотрен аварийный режим, при котором при критических нагрузках крыло разрушается в заранее рассчитанной зоне, снижая риск более серьезных повреждений.

— На дворе 2026 год, современные вычислительные мощности и датчики позволяют в реальном времени корректировать положение судна на крыльях в пространстве. Компьютерные алгоритмы буквально «ловят» катер для стабилизации во время полета, — рассказал «Известиям» директор по стратегии НПП «ЭЛВО» Сергей Тараканов.

Экономика «умного» полета

По данным разработчиков, катер способен развивать скорость до 48 узлов (около 90 км/ч), а на режим движения на подводных крыльях выходит уже при 16 узлах (примерно 30 км/ч). Длина аппарата составляет 11 м, грузоподъемность — до 1,3 т.

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что позволило снизить массу конструкции и облегчить выход судна на подводные крылья. Как утверждают разработчики, катер сможет работать при волнении моря до двух метров.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

При создании платформы основной упор был сделан на снижение стоимости производства и упрощение обслуживания.

— Существуют зарубежные аналоги, например известный шведский проект Candela, однако его реализация потребовала колоссальных финансовых вливаний. Наша команда нашла более экономичные и эффективные инженерные решения, — отметил представитель компании.

Одним из них стало использование серийных подвесных двигателей вместо специализированных силовых установок. Для этого инженеры разработали механизм, который синхронизирует положение двигателя с движением подводных крыльев. При выходе катера на крыло двигатель опускается вместе с ними, что позволяет использовать стандартные моторы без существенной переделки конструкции.

По словам разработчиков, движение на подводных крыльях снижает гидродинамическое сопротивление до шести раз. Это позволяет увеличить дальность плавания и продолжительность автономной работы по сравнению с традиционными катерами аналогичного класса.

В ожидании серии

Сейчас этот проект является фактически единственной отечественной разработкой БЭКа на подводных крыльях нового поколения. Расчеты и моделирование катера закончены, идет постройка первого полноразмерного экземпляра. По словам разработчиков, первые тесты позволят проверить работу основных систем и выявить возможные конструктивные недостатки, после чего аппарат будет доработан перед переходом к серийному производству.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

Новинка уже вызвала интерес со стороны представителей профильных ведомств и военных. Потенциал использования роботизированного скоростного комплекса в оборонной сфере, для логистики, патрулирования и преследования, оперативного развертывания систем связи и других средств оценивается экспертами как крайне высокий.

Наличие солидного бэкграунда в создании судов с динамическим принципом поддержания позволяет разработчикам рассчитывать на успешное завершение испытаний и скорый запуск платформы в производство.

Разработка безэкипажного катера на подводных крыльях может стать новым этапом развития отечественных скоростных судов, считает военный эксперт Дмитрий Болтенков.

— Главное достоинство любого судна на подводных крыльях — колоссальное превосходство в скорости над классическими водоизмещающими аналогами. Заявленные характеристики — выход на крыло при 16 узлах и разгон до 48 узлов — очень серьезный показатель. Для сравнения: экономичный ход стандартного корабля составляет 15–18 узлов, а боевого — около 30, — отметил аналитик.

У технологии есть свои экономические особенности. Скоростные двигатели требуют повышенного расхода топлива, что увеличивает стоимость эксплуатации. Однако в нишах, где время имеет решающее значение, затраты полностью окупаются.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков Источник изображения: iz.ru

По мнению Дмитрия Болтенкова, в гражданской сфере подобные аппараты могут использоваться для экспресс-доставки медикаментов, оборудования и других срочных грузов в труднодоступные районы.

— Россия — великая речная держава, поэтому такие аппараты будут крайне востребованы на внутренних водных путях, а также в островных и прибрежных зонах, например на Курилах, — отметил эксперт.

Комбинированный режим

Высокая скорость делает безэкипажный катер сложной целью для средств поражения, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Спектр применения подобных платформ огромен. С одной стороны, солидная полезная нагрузка в пределах 1,3 т позволяет создавать мощные ударные катера-камикадзе с тяжелой боевой частью. С другой — это отличная многоразовая база. При оснащении вооружением БЭК способен патрулировать побережье и эффективно перехватывать плавсредства оппонентов, которые обычно уступают ему в динамике, — отметил специалист.

Сама концепция безэкипажных ударных средств не нова — это эволюция брандеров, применявшихся еще в эпоху парусного флота. Однако современные системы управления вывели идею на принципиально иной уровень.

При этом не стоит впадать в иллюзии: роботы не заменят полноценный флот. Их главный ограничитель — мореходность. В открытом океане крупная волна просто перевернет или выведет аппарат из строя. Но в закрытых и полузакрытых акваториях — таких как Черное, Балтийское моря или Персидский залив — это грозное оружие береговой обороны.

По мнению экспертов, для применения безэкипажных катеров на больших расстояниях важнейшее значение имеет устойчивая связь. Пока в России продолжается развертывание собственной низкоорбитальной спутниковой группировки, управление такими аппаратами в прибрежной зоне может обеспечиваться по радиоканалам с использованием береговых ретрансляторов или беспилотных летательных аппаратов.

Подготовка к запуску спутников миссии «Рассвет-2»‎ Источник изображения: Фото: 1440.space

Опыт Ирана и йеменских хуситов в Красном море наглядно доказал: даже без глобальных космических систем БЭК остаются опаснейшим высокоточным оружием, способным радикально влиять на расстановку сил на воде.

Юлия Леонова