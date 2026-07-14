Войти
Lenta.ru

На Западе спрогнозировали выпуск Су-57 до уровня Су-34

627
0
0
Фото: Нина Падалко / РИА Новости
Фото: Нина Падалко / РИА Новости.

MWM: Минобороны России получило партию боевых самолетов Су-34 новой модификации

С последней поставкой Минобороны России получило партию истребителей-бомбардировщиков Су-34 новой модификации. Об этом пишет Military Watch Magazine.

Западный журнал указывает, что последние Су-34 получили новую антенну, которая, вероятно, предназначена для обеспечения спутниковой связи, необходимой для поддержания возможности нанесения высокоточных ударов. Издание подчеркивает, что данные боевые самолеты активно используются в ходе специальной военной операции (СВО), представляя одну из самых серьезных угроз для Вооруженных сил Украины.

«Ожидается, что Россия продолжит закупать Су-34 в гораздо больших масштабах, чем другие боевые самолеты четвертого поколения, а производство истребителей пятого поколения Су-57, как ожидается, будет доведено до аналогичного уровня», — заключает журнал.

Ранее генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха заявил, что боевые самолеты, которые используют Вооруженные силы России, модернизируют на основе опыта СВО.

Тогда же ОАК в своем Telegram-канале назвала Су-34, который активно применяют в ходе СВО, лучшим боевым самолетом в своем классе.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ПАК ФА
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 14.07 04:58
  • 16273
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 14.07 03:01
  • 0
Комментарий к "Почему израильский танк «Меркава» считается самой странной машиной нашего времени? Правда ли, что его придумали советские инженеры?"
  • 14.07 02:51
  • 1
ВВС Филиппин ожидают поставку шести дополнительных самолетов A-29B "Супер Тукано" в 4-м квартале 2026 года
  • 14.07 02:42
  • 1
ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»
  • 13.07 19:31
  • 0
Комментарий к "Почему советский человек жил вопреки государству, а не благодаря ему"
  • 13.07 16:44
  • 0
Комментарий к "Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует"
  • 13.07 14:55
  • 1
Эксперт: у России есть силы и средства для эскалации, но она их не использует
  • 13.07 05:42
  • 1
Комментарий к "Почему религия- мракобесие: основные аргументы"
  • 13.07 01:18
  • 1
Операторов БПЛА Северного флота обучили работе с «Елками»
  • 12.07 21:42
  • 1
Комментарий к "Главный миф о танке «Абрамс» в который вы до сих пор верите"
  • 12.07 19:55
  • 0
Комментарий к "Правда ли, что Николай II был главным виновником того, что Россия не смогла победить в Первой мировой войне"
  • 12.07 18:36
  • 0
Комментарий к "Тридцать шесть кораблей Петра исчезли за семь лет – и виноваты не шведы"
  • 12.07 06:25
  • 0
Комментарий к "Тайна танка «Армата»: утопия будущего или спаситель прошлого?"
  • 12.07 02:19
  • 0
Комментарий к "ДОКТРИНА ДУЭ"
  • 12.07 00:23
  • 0
Комментарий к "Ядерная ловушка"