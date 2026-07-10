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Российские самолеты модернизируют по опыту СВО

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Фото: Jaroslav Moravcik / Shutterstock / Fotodom
Фото: Jaroslav Moravcik / Shutterstock / Fotodom.

ОАК: Российские боевые самолеты модернизируют с учетом опыта СВО

Боевые самолеты, которые используют Вооруженные силы России, модернизируют на основе опыта специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Вадим Бадеха, слова которого приводит Telegram-канал ОАК.

Комментируя поставку самолетов Су-30СМ2 и Су-34 Минобороны России, гендиректор отметил, что ОАК «ритмично и по графику» передает технику в рамках гособоронзаказа.

«Одновременно с поставками техники мы ведем работы по дальнейшему совершенствованию наших самолетов, в том числе с учетом опыта, полученного в ходе СВО», — сказал Бадеха.

В июне стало известно, что российские бомбардировщики Су-34 начали оснащать подвесными разведывательными контейнерами УКР-РТ «Сыч».

В мае истребитель пятого поколения Су-57 совершил полет с универсальным разведывательно-прицельным подвесным комплексом 101КС-Н.

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Страны
Россия
Продукция
101КС Атолл
ПАК ФА
Су-30
Су-34
Компании
Минoбороны РФ
ОАК
Проекты
Истребитель 5 поколения
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