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Российский Су-34 назвали лучшим в своем классе

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Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости.

ОАК: Бомбардировщик Су-34 подтвердил статус лучшего в своем классе

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34, который активно применяют в ходе СВО, остается лучшим самолетом в своем классе. Преимущества Су-34 назвала Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) в Telegram.

Отмечается, что Су-34 предназначен для поражения наземных, надводных и воздушных целей. Кроме того, самолет может выполнять задачи воздушной разведки.

«Многофункциональный бомбардировщик Су-34 давно подтвердил статус лучшего в своем классе и уверенно сохраняет эту позицию», — говорится в сообщении.

Сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-34 приняли на вооружение в 2014 году. Двухместный самолет может нести различные ракеты класса «воздух-воздух» и «воздух-земля». Также Су-34 является носителем бомб с универсальными модулями планирования и коррекции.

В июне на российских Су-34 заметили «горб», который считают элементом системы спутниковой связи. Новое оборудование повысит точность работы бомбардировщиков.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
ОАК
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