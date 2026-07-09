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Появление Т-72Б3А с «Ареной-М» в зоне СВО оценили

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Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

Кнутов: Комплексы активной защиты «Арена-М» повышают боевые возможности танков Т-72Б3А

Комплексы активной защиты (КАЗ) «Арена-М» повышают боевые возможности танков Т-72Б3А в зоне специальной военной операции (СВО). Такую оценку газете «Известия» привел военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, КАЗ становятся качественным шагом вперед для российской бронетехники. «Такие системы многократно повышают боевые возможности танков», — сказал аналитик.

Военный эксперт Дмитрий Корнев добавил, что появление «Арены-М» у Т-72Б3А в зоне СВО фактически означает, что танк получил собственную систему противовоздушной и противоракетной обороны, способную «самостоятельно отражать атаки противотанковых ракет, реактивных гранат, артиллерийских боеприпасов и, что особенно важно сегодня, беспилотников».

Ранее «Российская газета» сообщила, что модернизированный танк Т-72Б3А с КАЗ «Арена-М» появился в зоне проведения СВО.

В мае Telegram-канал «Осведомитель» рассказал, что Т-72Б3, который оснастили «Ареной-М», заметили на учениях.

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Россия
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Т-72
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Военные учения
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