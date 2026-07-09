Танки на «Арене»: в зоне СВО начнут использовать новые Т-72Б3А с комплексами активной защиты

Уникальная система способна сбивать снаряды, противотанковые ракеты и беспилотные летательные аппараты

В зоне проведения специальной военной операции российские войска начнут применять танки Т-72Б3А с обновленными комплексами активной защиты (КАЗ) «Арена-М», выяснили «Известия». По данным разработчиков, комплекс способен защищать бронетехнику не только от снарядов и противотанковых ракет, но также от барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. По мнению экспертов, это значительно повысит живучесть боевых машин и безопасность их экипажей.

Поддержат штурмовые группы

Войсковые подразделения, действующие в зоне СВО, получили танки Т-72Б3А с комплексами активной защиты «Арена-М». Бронетехнику и экипажи сейчас активно готовят для использования в боевых действиях. Особо защищенные танки должны будут поддерживать действия наших штурмовых групп, ведущих атаки укрепрайонов противника, узнали «Известия».

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Перед отправкой на передовую экипажи проходят дополнительную подготовку, сообщили источники «Известий», знакомые с ситуацией. На полигонах военнослужащие осваивают новые машины, изучают применение комплекса активной защиты и отрабатывают стрельбу как прямой наводкой, так и с закрытых огневых позиций.

Российский КАЗ стал первой системой, которая, по данным разработчиков, способна защищать бронетехнику не только от артиллерийских снарядов и противотанковых управляемых ракет, но также от барражирующих боеприпасов и FPV-дронов. По оценке экспертов, это позволит существенно повысить живучесть боевых машин и безопасность экипажей.

Сегодня танки остаются одной из главных целей на поле боя, поэтому повышение их защищенности — одна из ключевых задач разработчиков и предприятий оборонной промышленности, рассказал «Известиям» военный эксперт Юрий Лямин.

— Важно, что танки с КАЗ поступили именно в подразделения, выполняющие боевые задачи, а не демонстрируются на выставках или парадах, — отметил он. — Сейчас главную угрозу для бронетехники представляют небольшие тактические беспилотники. Возможность эффективно бороться с ними позволит сохранить не только сами машины, но и жизни экипажей.

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Комплексы активной защиты становятся качественным шагом вперед в развитии отечественной бронетехники, считает военный эксперт Юрий Кнутов.

— Такие системы многократно повышают боевые возможности танков, — подчеркнул он.

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, современная версия комплекса «Арена-М» существенно расширяет возможности танков по противодействию наиболее распространенным угрозам на поле боя.

— Фактически танк получает собственную систему противовоздушной и противоракетной защиты. Он способен самостоятельно отражать атаки противотанковых ракет, реактивных гранат, артиллерийских боеприпасов и, что особенно важно сегодня, беспилотников, — пояснил эксперт.

По его мнению, всеракурсная защита способна заметно изменить роль бронетехники в современных боевых действиях и вновь повысить ее значение при проведении сухопутных операций.

Как работает «Арена-М»

В состав комплекса входит многофункциональная доплеровская радиолокационная станция с высокой помехозащищенностью. Она обнаруживает приближающиеся цели и определяет параметры их движения.

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Изначально станция создавалась для поиска высокоскоростных боеприпасов — противотанковых ракет и артиллерийских снарядов. Однако в ходе доработки российским конструкторам удалось адаптировать ее и для обнаружения сравнительно медленных беспилотников.

Во время работы РЛС периодически переключается между дальним и ближним режимами обзора. Первый используется для своевременного обнаружения ракет и снарядов, второй — для поиска FPV-дронов, действующих на малых дистанциях.

После обнаружения угрозы электроника комплекса рассчитывает направление подлета цели и в нужный момент активирует защитный боеприпас. Для поражения ракеты, снаряда или беспилотника используются специальные узконаправленные антиснаряды с осколочной боевой частью, отличающиеся высоким быстродействием.

От испытаний к передовой

Работы над модернизированным комплексом активной защиты продолжались несколько последних лет. В 2024 году «Арена-М» (индекс изделия — Т09-А6-1) представили на квалификационные испытания. Тогда системой оснастили основные боевые танки Т-72 и Т-90.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань Источник изображения: iz.ru

На Международном военно-техническом форуме «Армия-2024» был подписан государственный контракт на производство и поставку танков Т-90М с комплексом активной защиты «Арена-М» для Российской армии.

О серийном оснащении танков Т-72 и Т-90 этими комплексами стало известно в 2025 году. Тогда представитель концерна «Уралвагонзавод» на международной выставке IDEX сообщил, что машины уже выпускаются с новой системой защиты.

Интеграция комплекса с бронетехникой началась еще раньше. В октябре 2023 года Минобороны России запатентовало модернизированный танк Т-72Б3М с установленной «Ареной-М». Именно эта машина впоследствии получила обозначение Т-72Б3А.

Из документации следует, что комплекс включает 12 пусковых установок с защитными боеприпасами, размещенных по периметру башни. Такая схема обеспечивает круговую защиту машины.

Теперь танки с новым комплексом находятся в зоне проведения специальной военной операции и проходят подготовку к выполнению боевых задач.

Защита в приоритете

Опыт специальной военной операции показал, что современный танк нуждается в многоуровневой защите. Сегодня угрозу для бронетехники представляют не только противотанковые ракеты и артиллерия, но прежде всего многочисленные FPV-дроны и барражирующие боеприпасы.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов Источник изображения: iz.ru

Поэтому современные боевые машины должны сочетать сразу несколько средств защиты: броню, динамическую защиту, станции радиоэлектронной борьбы, дополнительные внешние конструкции, так называемые «мангалы», и комплексы активной защиты.

По словам Юрия Лямина, при создании «Арены-М» разработчикам пришлось решить сразу две ключевые задачи: совместить пассивные и активные элементы защиты таким образом, чтобы они не мешали друг другу, а также научить комплекс одинаково эффективно обнаруживать как высокоскоростные боеприпасы, так и малозаметные беспилотники.

Именно способность бороться с дронами, считают эксперты, отличает новую российскую разработку от большинства существующих зарубежных аналогов.

— Над комплексами активной защиты сегодня работают в Израиле, Китае и других странах. Однако их эффективность против FPV-дронов пока не получила убедительного подтверждения в реальных боевых условиях, — отметил Юрий Лямин.

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Дмитрий Корнев считает, что именно российский опыт противодействия массовому применению беспилотников стал главным фактором модернизации комплекса.

— «Арена-М» может стать первым комплексом активной защиты, который получит полноценные возможности по борьбе с беспилотниками. Боевой опыт позволяет постоянно совершенствовать систему, и эта работа будет продолжаться, — отметил эксперт.

По мнению Юрия Кнутова, опыт, полученный российскими военными в ходе спецоперации, уже сегодня не имеет аналогов в мире и станет основой для дальнейшего развития подобных комплексов.

Эксперты не исключают, что в перспективе КАЗ «Арена-М» смогут устанавливать не только на танки, но и на другую бронетехнику — боевые машины пехоты, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки.

Богдан Степовой