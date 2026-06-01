Уникальный Т-72Б3 с «Ареной» заметили на учениях

Российский танк Т-72Б3 с КАЗ «Арена-М» заметили на учениях

Модернизированный российский танк Т-72Б3, который оснастили комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», заметили на учениях. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Отмечается, что уникальную машину применили в ходе учений группировки войск «Центр». На изображениях видны элементы «Арены», установленные на башне танка. Кроме того, машина получила дополнительные блоки динамической защиты, «мангал» для защиты башни от дронов и комплекс радиоэлектронной борьбы.

КАЗ «Арена-М» предназначен для защиты техники от противотанковых ракет и гранат. Радиолокационная станция комплекса фиксирует приближение атакующего снаряда, затем происходит пуск одного из защитных боеприпасов, который уничтожают угрозу.

В феврале 2025 года «Уралвагонзавод» показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный КАЗ.

В феврале 2024 года стало известно, что комплекс «Арена-М» представили на квалификационные испытания.