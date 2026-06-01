Войти
Lenta.ru

Уникальный Т-72Б3 с «Ареной» заметили на учениях

135
0
0
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости.

Российский танк Т-72Б3 с КАЗ «Арена-М» заметили на учениях

Модернизированный российский танк Т-72Б3, который оснастили комплексом активной защиты (КАЗ) «Арена-М», заметили на учениях. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Отмечается, что уникальную машину применили в ходе учений группировки войск «Центр». На изображениях видны элементы «Арены», установленные на башне танка. Кроме того, машина получила дополнительные блоки динамической защиты, «мангал» для защиты башни от дронов и комплекс радиоэлектронной борьбы.

КАЗ «Арена-М» предназначен для защиты техники от противотанковых ракет и гранат. Радиолокационная станция комплекса фиксирует приближение атакующего снаряда, затем происходит пуск одного из защитных боеприпасов, который уничтожают угрозу.

В феврале 2025 года «Уралвагонзавод» показал танк Т-90М «Прорыв», оснащенный КАЗ.

В феврале 2024 года стало известно, что комплекс «Арена-М» представили на квалификационные испытания.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Уралвагонзавод
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.06 02:31
  • 1
Об оценке боевой авиации и самолетов в западных/американских mass-media.
  • 31.05 21:55
  • 1132
Подушка безопасности Ирана на фоне слов Израиля о недостаточности вывоза урана
  • 31.05 19:11
  • 0
Комментарий-3 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:54
  • 0
Комментарий-2 к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 18:14
  • 15951
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 31.05 17:51
  • 126
МС-21 готовится к первому полету
  • 31.05 17:39
  • 5
«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»
  • 31.05 05:42
  • 0
Комментарий к "ВКС России получили новую партию истребителей-перехватчиков Су-35 в результате наращивания производства (Military Watch Magazine, США)"
  • 31.05 04:18
  • 4
Комментарий к "Россия проводит масштабные испытания шести типов ракет с ядерным потенциалом: какую задачу выполняет каждая из них? (Military Watch Magazine, США)"
  • 30.05 15:21
  • 1
Комментарий к "«Боевые действия остановятся». Украина угрожает армии России «логистическим локдауном»"
  • 30.05 15:04
  • 2
Военная недостаточность: почему Хельсинки экстренно учится сбивать дроны
  • 30.05 14:32
  • 3
Названы сроки поставок разработанного на замену Ан-2 самолёта ЛМС-901 «Байкал»
  • 30.05 14:28
  • 1
Шугаев назвал беспилотные системы и РЭБ главным трендом в сфере вооружений
  • 30.05 08:32
  • 1
В СНГ интересуются опытом российской армии, полученным на СВО, заявил Шойгу
  • 30.05 00:24
  • 0
Комментарий к "Призрак российско-украинского конфликта (Al Khaleej, ОАЭ)"