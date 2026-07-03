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Российское «Поле-31» подавит навигацию дронов

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Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

НПО «Киловатт»: Комплекс РЭБ «Поле-31» подавит спутниковую навигацию дронов

Комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Поле-31» сможет подавлять спутниковую навигацию беспилотников на расстоянии не менее двух километров. Об этом сообщила компания-разработчик НПО «Киловатт», передает ТАСС.

Система глушит навигационные сигналы, которые дроны используют для выполнения боевых задач. Изделие подавляет каналы систем GPS, Glonass, Beidou и Galileo.

В НПО отметили, что станцию можно установить на возвышенность для защиты объектов военной и гражданской инфраструктуры от дронов противника.

В июне холдинг «Росэл» представил навигационные модули для дронов гражданского и специального назначения. Флагманская модель защищена от воздействия систем РЭБ.

В том же месяце представитель НИИ «Вектор» Наталия Котляр рассказала, что современные комплексы РЭБ используют «шумовой ковер» для защиты от дронов.

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Страны
Россия
Проекты
GPS
БПЛА
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