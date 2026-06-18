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В России рассказали о «шумовом ковре» для защиты от БПЛА

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Фото: «Росэл»
Фото: «Росэл».

«Ростех»: Российские комплексы РЭБ ставят «шумовой ковер» для защиты от БПЛА

Современные комплексы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые используют для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), начали использовать подавление на максимальном количестве частот. Об этом рассказала заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» (входит в «Росэл» госкорпорации «Ростех») Наталия Котляр в интервью «ИнфоТЭК».

«Одно из ключевых изменений за последний год — акцент на широкополосные подавители, а именно "глушилки", которые ставят "шумовой ковер" на максимальном количестве частот», — сказала она.

Котляр объяснила, что противник начал использовать сложные каналы связи с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты (ППРЧ), поэтому потребовался асимметричный ответ.

По словам представителя НИИ, современные разработки ориентируются на умное обнаружение и противодействие.

Ранее в июне стало известно, что конструкторское бюро «Синергия» разработало стационарную систему РЭБ «Медуза» для защиты объектов от налетов беспилотников.

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Россия
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Ростех
Проекты
БПЛА
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