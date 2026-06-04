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Российские объекты защитят «Медузой»

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Кадр: Первый Республиканский Канал / RuTube
Кадр: Первый Республиканский Канал / RuTube.

КБ «Синергия» разработало систему РЭБ «Медуза» для защиты объектов от дронов

Российские специалисты разработали стационарную систему радиоэлектронной борьбы (РЭБ) «Медуза», которая позволит защитить объекты от налетов дронов. Об этом генеральный директор КБ «Синергия» Александр Некрасов сообщил в беседе с «Лентой.ру».

Он подчеркнул, что «Медузу» можно использовать для прикрытия объектов любой площади и конфигурации. Для этого специалисты КБ определяют необходимое количество изделий и оптимальные места для их установки.

«Это именно купольный РЭБ. Он защищает по кругу, в радиусе километра. Это означает, что любой дрон, который попал в радиус, он потеряет управление, потеряет связь и упадет», — сказал Некрасов на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).

Он добавил, что дальность системы обеспечивает падение дрона на расстоянии до 500-600 метров от защищаемого объекта. По словам главы КБ, «Медуза» глушит каналы управления дроном.

В мае «Известия» писали, что Вооруженные силы России начали получать новые системы РЭБ «Люстра 5-30» для защиты техники от дронов.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
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