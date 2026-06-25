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«Росэл» защитит дроны от РЭБ

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Фото: Сергей Мирный / РИА Новости
Фото: Сергей Мирный / РИА Новости.

«Росэл» представил модуль для защиты дронов от средств РЭБ

Холдинг «Росэл» госкорпорации «Ростех» представил российские навигационные модули для дронов гражданского и специального назначения на форуме «Инженеры будущего». Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации.

Посетители смогут увидеть два модуля. Отмечается, что младшая модель предназначена для беспилотников с полезной нагрузкой от двух килограммов. Модуль с термокомпенсацией компаса может работать при экстремальных перепадах температуры.

Флагманская модель поддерживает технологию RTK, которая обеспечивает сантиметровую точность позиционирования. Также она защищена от воздействия систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ). «Высокая помехоустойчивость модели критически важна для выживания дронов в условиях активного применения средств радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении.

Ранее в июне заместитель директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталия Котляр сообщила, что современные системы РЭБ начали использовать подавление дронов на максимальном количестве частот.

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