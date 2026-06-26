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Европа продолжит создание отмененной США окололунной станции ​​Gateway

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Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globballookpress.com
Фото: NASA / Keystone Press Agency / Globballookpress.com.

European Spaceflight: ЕКА продолжит создание отмененной НАСА станции ​​Gateway

Европейское космическое агентство (ЕКА) продолжит создание отмененной НАСА окололунной станции ​​Gateway. Об этом пишет European Spacefligh.

Портал отмечает, что европейская сторона «в основном рассчитывает продолжить разработку большей части запланированного оборудования Gateway, ожидая результатов исследований о том, как лучше всего перепрофилировать каждый элемент».

По словам директора по пилотируемым и роботизированным космическим полетам ЕКА Даниэля Нойшвандера, работа над жилым модулем I-Hab будет продолжаться до критического этапа проектирования перед началом полномасштабного производства. Модуль связи Lunar Link, вероятно, может быть использован в качестве специализированного элемента будущей окололунной группировки спутников связи. Касаясь модуля логистики и дозаправки Lunar View, руководитель заявил, что работы по его созданию будут «замедлены» без потери соответствующих компетенций и технологий.

В апреле портал сообщил, что европейский подрядчик — итальянская компания Thales Alenia Space — отправила головному производителю — американской корпорации Northrop Grumman — основную конструкцию модуля Habitation and Logistics Outpost (HALO) перспективной окололунной станции Gateway со следами коррозии.

В марте НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
Leonardo
NASA
Northrop Grumman
Thales
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