США отказались от совместной с Европой лунной станции Gateway

100
0
0
Фото: Joe Skipper / Reuters
НАСА приостановит строительство окололунной станции Gateway

США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли. Об этом сообщает НАСА.

В ходе конференции Ignition, состоявшейся 24 марта, американское космическое агентство обнародовало ряд новых инициатив, связанных с лунной программой США.

«Для обеспечения постоянного присутствия человека на Луне НАСА также объявило о поэтапном подходе к строительству лунной базы. В рамках этой стратегии агентство намерено приостановить работы по станции Gateway в ее нынешнем виде и переключить внимание на инфраструктуру, обеспечивающую устойчивую работу на поверхности Луны. Несмотря на проблемы с некоторым существующим оборудованием, агентство будет использовать уже имеющееся оборудование и привлекать международных партнеров для поддержки этих целей», — говорится в заявлении НАСА.

В мае издание European Spaceflight привело слова генерального директора Европейского космического агентства Йозефа Ашбахера, который заявил о переговорах с НАСА по вопросу сокращения финансирования программы Gateway.

В апреле портал ArsTechnica отмечал, что на долю США приходится всего около 40 процентов стоимости окололунной станции Gateway.

