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Лунную станцию Gateway признали «выгодной сделкой» для США

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Кадр: collectSPACE / YouTube
Кадр: collectSPACE / YouTube .

ArsTechnica: На США приходится 40 процентов стоимости лунной станции Gateway

На долю США приходится всего около 40 процентов стоимости окололунной станции Gateway. Об этом пишет издание ArsTechnica.

В публикации приводится ссылка на заместителя администратора программы «Луна-Марс» американского космического агентства Амита Кшатрия, который признал, что международные партнеры Соединенных Штатов оплатят около 60 процентов стоимости разработки и строительства Gateway.

«Это звучит как довольно выгодная сделка для НАСА, но все равно оставляет американскому космическому агентству солидный счет. НАСА потратило более 3,5 млрд долларов на программу Gateway с момента ее официального запуска в 2019 году, а также отвечает за эксплуатацию и снабжение станции после ее выхода в космос», — пишет издание.

В феврале издание European Spaceflight рассказало, что европейская компания Thales Alenia Space построит в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) модуль Emirates Crew and Science Airlock окололунной станции Gateway.

В январе тот же портал сообщил, что компания Airbus поставила ключевое оборудование для Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution Subsystem (PMAD).

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