Европейская компания построит для ОАЭ модуль лунной станции Gateway

Европейская компания Thales построит для ОАЭ модуль лунной станции Gateway

Европейская компания Thales Alenia Space построит в интересах Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) модуль Emirates Crew and Science Airlock окололунной станции Gateway. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

Соглашение между Космическим центром имени Мухаммеда бин Рашида и компанией Thales Alenia Space заключено 4 февраля. Контракт позволит арабским астронавтам посещать Gateway.

Масса модуля — десять тонн, длина — десять метров, диаметр — четыре метра. Шлюз предназначен для выполнения выходов в открытый космос, хранения и обслуживания скафандров для внекорабельной деятельности и станет дополнительным стыковочным портом для посещающих Gateway космических кораблей.

В январе издание сообщило, что компания Airbus поставила ключевое оборудование для лунной станции Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution Subsystem (PMAD).

В марте European Spaceflight обратило внимание, что директор по исследованиям космоса при помощи человека и роботов Европейского космического агентства Дэниел Нойеншвандер опубликовал фотографии строящихся модулей International Habitat (I-Hab) и HALO окололунной станции Gateway.