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Европа отреагировала на сокращение совместных с НАСА лунных программ

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Фото: Tom Nazaret / Unsplash
Фото: Tom Nazaret / Unsplash.

ES: ЕКА отреагировало на сокращение совместных с НАСА лунных программ

Европейское космическое агентство (ЕКА) отреагировало на возможное сокращение совместных с НАСА лунных программ Orion и Gateway, которое содержится в варианте бюджета, предлагаемом администрацией президента США Дональда Трампа. Об этом пишет издание European Spaceflight (ES).

В публикации напоминается, что бюджетное предложение Белого дома предлагает сокращение расходов НАСА на 25 процентов, что в основном затронет лунную программу Artemis, фактически отменив Orion и Gateway.

Комментируя предложение Трампа, генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что уже ведутся переговоры с НАСА по соответствующему вопросу. По его словам, ситуация будет обсуждаться на предстоящем в июне Совете ЕКА среди стран-участниц организации.

Ашбахер заметил, что партнерские отношения ЕКА не ограничиваются исключительно США.

В апреле портал ArsTechnica отмечал, что на долю США приходится всего около 40 процентов стоимости окололунной станции Gateway.

В январе издание SpaceNews сообщило, что у ЕКА имеются опасения за будущее отношений с НАСА.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
ESA (ЕКА)
NASA
Персоны
Трамп Дональд
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