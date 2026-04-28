Европа отправила США проржавевший лунный модуль

Фото: Wikideas1 / Wikimedia
Европейский подрядчик — итальянская компания Thales Alenia Space — отправила головному производителю — американской корпорации Northrop Grumman — основную конструкцию модуля Habitation and Logistics Outpost (HALO) перспективной окололунной станции Gateway со следами коррозии, пишет European Spaceflight (ES).

В ходе выступлений в комитете по науке Палаты представителей США глава НАСА Джаред Айзекман заявил, что исправление связанных со ржавчиной недочетов HALO задержало бы лунную программу «за пределами 2030 года».

В Европейском космическом агентстве (ЕКА) добавили, что аналогичные проблемы, хотя и не столь серьезные, наблюдаются и с конструкцией модуля International Habitation Module (I-HAB), изготовленной Thales, но еще не отправленной в США.

«Предварительные результаты показывают, что проблема, вероятно, является результатом сочетания факторов, включая особенности процесса ковки, обработки поверхности и свойства материала. Для решения этой проблемы под руководством ЕКА была создана специальная группа экспертов по I-HAB. На основании проведенного расследования и имеющихся данных было установлено, что проблема коррозии технически решаема и не представляет критической угрозы для I-HAB, который, в любом случае, находился в лучшем состоянии с точки зрения коррозии, чем HALO», — рассказали в ЕКА.

В Thales Alenia Space заявил, что затрагиваемый вопрос не является новым, поскольку аналогичное поведение материалов наблюдается на модулях Международной космической станции.

В марте НАСА сообщило, что США приостановят строительство совместной с Европой окололунной станции Gateway, предпочтя сосредоточиться на создании инфраструктуры на поверхности естественного спутника Земли.

В апреле 2025-го инженер НАСА Джон Олансен заявил, что сборка двух основных модулей окололунной станции Gateway — HALO и Power and Propulsion Element (PPE) — может завершиться уже в 2026-м.

В январе 2025 года ES сообщило, что компания Airbus поставила ключевое оборудование для лунной станции Gateway — подсистему управления и распределения питания Power Management and Distribution Subsystem (PMAD).

