Российские бойцы начнут перехватывать дроны «Ритой»

Российские бойцы получили дроны-перехватчики «Рита-2»

Бойцы Вооруженных сил России, которые выполняют задачи в Запорожской и Херсонской областях, получили новые дроны-перехватчики «Рита-2». Об этом пишет «Российская газета».

Аппарат для перехвата ударных и разведывательных беспилотников среднего и дальнего радиуса действия разработали в конструкторском бюро центра специального назначения «Барс-Сармат».

Дрон с тремя двигателями развивает скорость более 340 километров в час. Отмечается, что маневренная «Рита-2» устойчива к порывам ветра. Как пишет издание, перехватчик можно запустить с земли, автомобиля или авиационного носителя.

Ранее в июне военный эксперт Юрий Кнутов сообщил, что мобильные огневые группы с зенитными дронами — это эффективное средство против беспилотников противника.

В том же месяце компания-разработчик заявила, что дроны-перехватчики самолетного типа «Молния-ПВО» зарекомендовали себя как эффективное средство.