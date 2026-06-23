В России оценили эффективность МОГ против дронов

Кнутов назвал МОГ с дронами-перехватчиками эффективным средством против БПЛА

Мобильные огневые группы (МОГ) с зенитными дронами — это эффективное средство против беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) противника. Результативность охотников за дронами оценил военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru.

Он отметил, что маловысотные цели можно перехватывать российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами семейства «Панцирь». «Но самое эффективное и дешевое решение — мобильные огневые группы, вооруженные дронами-перехватчиками», — сказал собеседник издания.

Кнутов подчеркнул, что важно своевременно обнаруживать цели. Для этого можно использовать аэростаты с антеннами и приемо-передающей аппаратурой радиолокационных станций. Они позволят своевременно обнаруживать цели и передавать данные об аппаратах противника огневым группам.

Ранее в июне в Минске представили пикап «Рокот» для охотников за дронами. Машина получила интеллектуальный прицельный комплекс и системы обнаружения беспилотников среднего и тяжелого класса.