В Минске представили антидроновый пикап «Рокот»

В Минске представили пикап «Рокот» с умным прицелом для охотников за дронами

Комплекс на базе пикапа с умным прицелом, пулеметом и системой обнаружения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) представили на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

В компании «Стратегические технологии» отметили, что пикап охотников за дронами предназначен для перехвата БПЛА среднего и тяжелого класса. Мобильную огневую группу можно использовать для прикрытия важных объектов от наземных и воздушных угроз. Там добавили, что стрелковый комплекс можно развернуть на шасси любого пикапа или малотоннажного грузовика.

«Рокот» несет интеллектуальный прицельный комплекс «Титан» и системы обнаружения дронов. Представитель разработчика рассказал, что антидроновый пикап успешно применяли в реальных боевых условиях для отражения налетов беспилотников.

В январе госкорпорация «Ростех» сообщила, что новый комплекс «Зубр» эффективно борется с беспилотниками. В основе системы лежат дистанционно управляемые боевые модули с пулеметами.