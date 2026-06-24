Войти
Lenta.ru

Стало известно об «игнорировании» американскими БПЛА российских средств РЭБ

636
0
-1
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters
Фото: Anatolii Stepanov / Reuters.

Кузякин: Американские БПЛА Hornet игнорируют российские средства РЭБ

Американские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Hornet («Хорнет»), известные как «Марсианин», используемые Вооруженными силами Украины в прифронтовых районах, благодаря оптической одометрии «игнорируют» российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Об этом на страницах газеты «Известия» сообщил главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

Автор уверяет, что «Хорнет» способен работать без спутниковой навигации и радиосвязи, которые заглушаются средствами РЭБ. «Он летит без антенн и связи, находя дорогу и мишени исключительно с помощью машинного зрения», — утверждает автор.

Кузякин отмечает, что соответствующая технология получила развитие благодаря первому на Марсе вертолету Ingenuity. «На Марсе нет спутников навигации, а сигнал с Земли идет слишком долго. Поэтому марсианский дрон ориентировался сам: его камера смотрела вниз и корректировала полет в зависимости от движений марсианской поверхности под ним. Для этого дрону даже не нужно было знать карту местности», — говорится в публикации.

Кузякин отмечает, что принятие решения о нанесении удара Hornet происходит без участия человека, что противоречит законам США. Чтобы обойти соответствующие правовые трудности, выпускающая БПЛА американская компания Swift Beat вошла в состав эстонского холдинга Volya Robotics. «Эстонская юрисдикция — это легальный способ вывести разработку из-под юрисдикции судов США», — пишет автор.

В мае Кузякин заявил, что боевые дроны постепенно переходят на машинное зрение и отказываются от спутников Global Positioning System (GPS), сигнал от которых может подменяться.

На поверхность Красной планеты марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity высадился в феврале 2021 года.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пролетев за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов. Технологии Ingenuity планируется использовать для первой в истории человечества доставки грунта с Марса на Землю.

Летательный аппарат, по данным НАСА, утерян из-за особенностей рельефа планеты.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Компании
NASA
Проекты
GPS
БПЛА
Марс
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.06 15:00
  • 4
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 24.06 06:04
  • 129
МС-21 готовится к первому полету
  • 24.06 05:39
  • 0
Комментарий к "В США рассказали о советском «Граните» для уничтожения авианосцев"
  • 24.06 01:40
  • 1
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов на 2026 год
  • 24.06 01:33
  • 3
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 24.06 00:38
  • 5
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 24.06 00:05
  • 2
Як-130 с оружием "воздух-воздух" может быть прекрасным охотником на БПЛА
  • 23.06 12:56
  • 16160
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.06 05:26
  • 1
Удар по Воронежу противник наносил франко-британскими ракетами Storm Shadow
  • 22.06 23:29
  • 0
О цитатах из Е. Холмогорова.
  • 22.06 20:53
  • 1
На Западе рассказали о будущем Т-14 «Армата»
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM