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НАСА объяснило причину потери вертолета Ingenuity на Марсе

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Изображение: NASA / JPL-Caltech / Wikimedia
Изображение: NASA / JPL-Caltech / Wikimedia.

НАСА: вертолет Ingenuity на Марсе утерян из-за особенностей рельефа

Вертолет Ingenuity на Марсе утерян из-за особенностей рельефа планеты. Причину крушения первого марсианского винтокрылого летательного аппарата объяснили в НАСА. Об этом сообщает издание ArsTechnica.

По данным специалистов, «бортовые навигационные датчики вертолета не смогли различить достаточно особенностей на относительно гладкой поверхности Марса, чтобы определить его положение, поэтому, когда он снижался, он сделал это, двигаясь горизонтально». «Это привело к падению летательного аппарата, отломившему все четыре лопасти вертолета», — говорится в публикации.

По словам первого пилота вертолета Ховарда Грипа из Лаборатории реактивного движения, имеются и другие сценарии того, почему сломался Ingenuity, однако вышеназванный вариант является наиболее вероятным. «Во время своих первых полетов Ingenuity мог различать гальку и другие особенности, чтобы определить свое местоположение. Но почти три года спустя Ingenuity летал в районе кратера Езеро, заполненном крутыми, относительно невыразительными песчаными волнами», — пишет издание.

В январе 2024 года НАСА сообщило о завершении миссии вертолета Ingenuity на Марсе.

На поверхность Красной планеты марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity высадился в феврале 2021 года.

1,8-килограммовый Ingenuity совершил на Марсе 72 взлета, в общей сложности пройдя за два часа около 17 километров. Стоимость вертолета оценивается в 80 миллионов долларов. Технологии Ingenuity планируется использовать для первой в истории человечества доставки грунта с Марса на Землю.

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