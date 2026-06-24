Главный конструктор ЦКБР Дмитрий Кузякин — о том, как экс-глава Google обкатывает в прифронтовых районах запрещенный ИИ для убийства людей

На престижных международных форумах Эрик Шмидт — респектабельный миллиардер и один из творцов успеха Google, который рассуждает о гуманизме и этических границах для искусственного интеллекта. Но за этим фасадом скрывается циничный расчет. Прямо сейчас его беспилотник «Хорнет» летает над дорогами прифронтовых областей в полной радиотишине. Бывший глава Google использует зону боевых действий для бесчеловечного тестирования автономных дронов-убийц, системы которых официально запрещены оборонным законодательством США. Ему нужен полигон, чтобы собрать статистику, доказать генералам эффективность машин и заработать миллиарды на будущем IPO.

Суть происходящего на фронте — это не просто технологическая гонка, а масштабный обход американского законодательства руками топ-менеджера планетарного масштаба. В США действует жесткая оборонная директива Пентагона DoDD 3000.09. Она накладывает строжайшее табу на передачу искусственному интеллекту права на поражение целей без участия человека. Принцип human-in-the-loop (человек в контуре управления) обязывает оператора лично нажимать на спуск и брать на себя ответственность. Американские генералы панически боятся судов и этического коллапса из-за бесконтрольных машин-убийц.

Эрик Шмидт превратил Украину в идеальную «серую зону» для обхода этого запрета. Его беспилотники «Хорнет» созданы для условий, когда из-за глушилок РЭБ передать сигнал человеку невозможно. Этот дрон сам находит цель и сам принимает решение о ее ликвидации. По сути, Шмидт проводит бесплатный бета-тест первого массового боевого робота, который полностью заменяет собой человека и наделен запрещенным в США правом на убийство.

Миллиардеру это нужно не ради теории. Ему необходима готовая боевая статистика, чтобы прийти в конгресс США и доказать: автономный ИИ эффективнее людей. Цель Шмидта — сломать и переписать под себя оборонные законы Америки изнутри, используя чужую кровь как весомый аргумент для легализации своего запрещенного оружия.

Цифровые технологии ворвались в зону боевых действий и запустили гонку вооружений, которая не останавливается ни на секунду. Программы управления войсками превратили привычные рабочие графики в безжалостный боевой поток (war-flow). Но сильнее всего изменился мир беспилотников. Их стало так много, что на один километр фронта сейчас приходится больше летающих аппаратов, чем обычных снарядов.

Сегодня эти системы можно легко разделить по видам (от простых FPV до тяжелых бомбардировщиков и БЭКов), но шмидтовский «Хорнет» стоит особняком. Ему не нужны сигналы GPS или команды человека, потому что он работает на экзотическом принципе оптической одометрии.

Свое космическое название технология получила благодаря марсианской миссии НАСА 2020 года и вертолету Ingenuity. На Марсе нет спутников навигации, а сигнал с Земли идет слишком долго. Поэтому марсианский дрон ориентировался сам: его камера смотрела вниз и корректировала полет в зависимости от движений марсианской поверхности под ним. Для этого дрону даже не нужно было знать карту местности.

Шмидт перенес этот алгоритм на коммерческие рельсы убийства людей, потому что современный фронт СВО до предела забит системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Прежний американский дрон Switchblade полностью провалился на Украине: у него не было марсианской одометрии, и под воздействием глушилок он мгновенно терял GPS и падал. Шмидтовский «Хорнет» эту глушилку просто игнорирует. Он летит без антенн и связи, находя дорогу и мишени исключительно с помощью машинного зрения. Дрон может вылететь из-под Кривого Рога, покрыть расстояние до Мелитополя и с точностью до метра выйти на нужную дорогу. Робот просто не замечает РЭБ, самостоятельно выслеживая машины на объездной трассе в Крым.

Шмидт не прячется. Но американское юридическое лицо не имеет права экспортировать или применять технологии, нарушающие директиву Пентагона, поэтому беспилотник выпускает калифорнийская фирма Swift Beat, которая полностью принадлежит эстонскому холдингу Volya Robotics. Эстонская юрисдикция — это легальный способ вывести разработку из-под юрисдикции судов США.

Сам Эрик Шмидт — фигура в мировом ВПК аномально крупная. Он шесть лет возглавлял совет по инновациям Пентагона и руководил правительственной комиссией США по искусственному интеллекту, после чего ушел в тень. Когда специалисты российского Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) увидели его имя в новостях про эстонский стартап, они сначала подумали, что это однофамилец. Но это оказался тот самый миллиардер, чье влияние превосходит директоров Boeing или Lockheed Martin.

Если бы Шмидт создавал оружие, нарушающее директивы Пентагона, на территории США, его бы сразу затаскали по судам и комиссиям конгресса. Поэтому он выбрал Эстонию как «серую зону» НАТО, где законы Америки не имеют силы, а местные власти рады любым военным экспериментам, направленным против России.

Для обучения искусственного интеллекта требуются огромные массивы реальных боевых данных (датасеты). В мирное время собрать их невозможно, а покупать или моделировать — слишком дорого. Украина для Шмидта стала бесплатным испытательным полигоном, где живые люди выступают в роли мишеней для тренировки его нейросетей.

Миллиардер собирает статистику вылетов и ждет, пока накопится критическая масса успешных ударов.

В бизнесе Шмидт — гроссмейстер. Он защищает не имя (оно и так связано с проектом), а свой основной капитал и материнские структуры в США. Если «Хорнет» совершит ошибку и взорвет гражданский автобус, судить будут эстонское юрлицо. Американские суды не смогут обанкротить или арестовать активы самого Шмидта или Qualcomm в США, потому что международное корпоративное право защищает материнские компании от грехов зарубежных «дочек».

Но как только статистика подтвердит эффективность автономного ИИ, Шмидт использует эти данные как таран против законов США. Когда конгресс под давлением Пентагона отменит запрет на роботов-убийц, миллиардер немедленно снимет маску. Через отлично знакомый ему инструмент IPO он создаст крупнейшего в мире легального производителя боевых систем нового поколения. Крупные игроки вроде корпорации Qualcomm уже стоят в очереди за долями в этом бизнесе. Бывший глава Google просто конвертирует собранные данные в сверхвысокие стартовые позиции своих акций на Нью-Йоркской бирже, превращая чужую кровь в очередные миллиарды долларов.

Автор — главный конструктор Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР)

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