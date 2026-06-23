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«Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого провел учения по помощи подлодке

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Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов / РИА Новости.

ТОФ: Корабль «Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого провел учения по помощи подлодке

Спасательное судно «Игорь Белоусов» в заливе Петра Великого приняло участие в плановых учениях по помощи подлодке. Об этом со ссылкой на Тихоокеанский флот (ТОФ) сообщает ТАСС.

По замыслу учений, дизель-электрическая субмарина «Уфа» «в результате условной аварии осуществила покладку на грунт на глубине более 70 метров», после чего для спасения ее экипажа были применены автономный необитаемый аппарат «Пантера», глубоководный аппарат АС-40 и водолазный комплекс ГВК-450 «Дельфин-ГВК» с пятью барокамерами.

В апреле 2025-го ТОФ сообщал, что дизель-электрические подводные лодки «Уфа» и «Комсомольск-на-Амуре» из состава Приморской флотилии разнородных сил провели дуэль в ходе учений в Японском море.

В том же месяце «Уфа» выполнила погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря.

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  • В новости упоминаются
Страны
Япония
Продукция
Игорь Белоусов
Пётр Великий
Проекты
Военные учения
ТОФ
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