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Подлодка «Уфа» выполнила глубоководное погружение

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Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ
Фото: Майя Жинкина / Коммерсантъ.

Подлодка «Уфа» ТОФ выполнила глубоководное погружение в Японском море

Экипаж дизель-электрической подводной лодки «Уфа» Тихоокеанского флота (ТОФ) выполнил погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

«В ходе глубоководного погружения была проверена работа всех механизмов и систем подводной лодки, отработан алгоритм действий при управлении кораблем на больших глубинах», — говорится в сообщении.

После выполнения подводной части упражнения экипаж подлодки осуществил всплытие и продолжил выполнение мероприятий в соответствии с планом боевой подготовки. Выполнение задачи в море обеспечивало спасательное судно «Игорь Белоусов».

Подлодку «Уфа» проекта 636.3 спустили на воду и приняли в строй в 2022 году. Корабли этого проекта могут нести крылатые ракеты семейства «Калибр».

В январе американское издание 19FortyFive писало, что подлодки проекта 636 прозвали «Черными дырами» из-за сложности их обнаружения. Они способны поражать цели на дальности до 2,5 тысяч километров.

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Страны
США
Япония
Продукция
Игорь Белоусов
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
636.3
877 Палтус
Военные учения
Калибр КР
ТОФ
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