Дизель-электрические подлодки ТОФ провели дуэль

Дизельные подлодки «Уфа» и «Комсомольск-на-Амуре» ТОФ провели дуэль в море

Дизель-электрические подводные лодки Тихоокеанского флота (ТОФ) «Уфа» проекта 636.3 и «Комсомольск-на-Амуре» проекта 877 из состава Приморской флотилии разнородных сил провели дуэль в ходе учений в Японском море. Об этом сообщила пресс-службе флота, передает ТАСС.

«В одном из полигонов боевой подготовки флота в рамках противолодочного тактического учения две подводные лодки ТОФ отработали практические навыки по поиску и атаке субмарины условного противника при двустороннем применении оружия и средств гидроакустического противодействия», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что на первом этапе учения подлодки искали и преследовали условного противника, а также уходили от преследования, ставя ложные цели и помехи. В ходе второго этапа подводники провели практические торпедные стрельбы по подводной цели.

Учения прошли по плану боевой подготовки флота.

В апреле экипаж подлодки «Уфа» выполнил погружение на максимальную глубину в акватории Японского моря.