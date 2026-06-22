Войти
Lenta.ru

В России в полевых условиях испытали автономную систему связи

449
0
+2
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости.

ГК «Беспилотные системы» сообщила об испытании автономной системы связи в полевых условиях

В России в полевых условиях испытали автономную систему связи. Об этом ТАСС в ходе выставки «Национальная безопасность. Беларусь-2026» сообщила представитель группы компаний (ГК) «Беспилотные системы» Екатерина Згировская.

«Задачей проекта являлось тестирование автономной системы связи, организованной с помощью беспилотника Supercam Х4Е», — сказала собеседник.

По ее словам, связь на расстоянии 40 километров между мобильными бригадами обеспечивалась благодаря ретранслятору, устанавливаемому на беспилотник. При этом данные можно передавать как по защищенному, так и по открытому каналу. Система питания поддерживает обеспечение связи около восьми часов.

Згировская отметила, что разработка ГК позволит обеспечить связью удаленные объекты нефтегазовой отрасли.

Ранее госкорпорация «Ростех» на выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске представила способный уклоняться от атак перехватчиков беспилотный летательный аппарат Supercam S180.

Также в июне в ГК «Беспилотные системы» сообщили, что российский разведывательный дрон Supercam S180 получил дополнительную камеру, которая позволяет своевременно обнаруживать перехватчики противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Ростех
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.06 18:38
  • 2
О Су-57 - свежая (от 19 июня) статье MWM
  • 22.06 13:27
  • 16149
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.06 09:54
  • 2
Почему Politico в последний момент отменило статью Лаврова
  • 22.06 05:23
  • 0
Комментарий к "УДОБНАЯ ИСТОРИЯ, ИЛИ КАК ВЫПИЛИТЬ ИЗ ИСТОРИИ РОССИИ XX ВЕК"
  • 22.06 04:03
  • 2
Ушаков: РФ ждёт не выполнения договоренностей Анкориджа, а победы
  • 22.06 03:25
  • 0
Об "Орланах" - от 19fortyfive.
  • 21.06 22:37
  • 0
О российских фрегатах 2-го ранга - от MWM
  • 21.06 21:05
  • 0
О танковых резервах РФ - от MWM
  • 21.06 20:01
  • 0
О Т-90М и Т-14 - от MWM
  • 21.06 19:40
  • 2
Комментарий к "Террористический расчет: зачем Киев устроил налет на Москву во время саммита в Казани"
  • 21.06 16:47
  • 1
МЧС раскрыло объем финрезерва на случай чрезвычайных ситуаций в России
  • 21.06 10:57
  • 4
Экономические союзы с участием России
  • 21.06 10:18
  • 1
В Московском военном округе начали обучение на дронах-перехватчиках "Елка" с искусственным интеллектом
  • 21.06 04:53
  • 0
Комментарий к "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения".
  • 21.06 04:15
  • 0
О статье "Субмарины США "как на ладони": чем опасен российский проект "Гармония"" и "Россия разворачивает глобальную систему морского слежения"